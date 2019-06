Sporthal en cafetaria De Berken terug open op 14 juni Anthony Statius

07 juni 2019

16u53 0 Maldegem De sporthal, cafetaria De Berken en de chirolokalen in Kleit zullen vanaf vrijdag 14 juni terug opengesteld worden. De gebouwen werden tijdelijk gesloten nadat bij afbraakwerken aan het dak van de sporthal asbest was vrijgekomen.

Sinds donderdag 6 juni kunnen kinderen, ouders en medewerkers van kinderopvang Ukkie-Pukkie en VBS De Kleiheuvel opnieuw terecht op hun vertrouwde locatie in Kleit. Ook het chirolokaal boven de kinderopvang is terug toegankelijk. De burgemeester en de school gaven deze locaties vrij op basis van de nieuwe asbestmetingen na reiniging die aantonen dat de locaties asbestvrij zijn.

Vanaf vrijdag 14 juni zullen, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden, de sporthal, cafetaria De Berken en de chirolokalen achter de sporthal terug opengesteld worden. Deze kunnen pas vrijgegeven worden wanneer de werken aan het dak van de sporthal volledig afgerond zijn, de sporthal gereinigd is en er nieuwe stalen genomen zijn. Meer info via www.maldegem.be/asbestkleit.