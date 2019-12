Spoorwegovergangen Gentse Steenweg en Oude Staatsbaan worden veiliger voor fietsers Joeri Seymortier

07 december 2019

12u18 0 Maldegem De spoorwegovergangen in de Gentse Steenweg en de Oude Staatsbaan in Maldegem worden begin volgend jaar veiliger gemaakt voor fietsers.

Na enkele valpartijen plaatste de gemeente dit voorjaar al waarschuwingsborden voor de fietsers. De gemeente en vzw Stoomcentrum tekenden nu een overeenkomst om de spoorwegovergangen in de Gentse Steenweg en Oude Staatsbaan te voorzien van een veiliger overwegsysteem. “Wij zullen als gemeente instaan voor de aankoop van zogenaamde Velostrail”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dat is een overwegsysteem zonder groef, en daardoor zeer gebruiksvriendelijk voor fietsers. De vzw Stoomcentrum zorgt voor de plaatsing van de Velostrail. De leveringstijd van de Velostrail is twee maanden, dus we hopen dat de aanpassingswerken half februari 2020 kunnen starten. Wij hadden de werken graag al in september opgestart gezien, maar we zijn blij dat er nu eindelijk een akkoord is tussen de gemeente en het Stoomcentrum.”