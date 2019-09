Skate-event aan CC Den Hoogen Pad Anthony Statius

18 september 2019

17u05 0 Maldegem De jeugddienst van Maldegem en de lokale skaters organiseren op zaterdag 21 september een event aan het skatepark achter CC Den Hoogen Pad. Iedereen is welkom vanaf 15 uur.

Zaterdagmiddag is er een wedstrijd in de categorieën skate –14 jaar, +14 jaar, step en BMX. Deelname is volledig gratis en inschrijven kan ter plaatse. Zowel beginners als ervaren skaters, steppers of BMX’ers kunnen deelnemen en ook bezoekers zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Aansluitend zijn er vanaf 19.30 uur optredens van Karibu Orchestra en Mo & Grazz in CC Den Hoogen Pad. Na de liveoptredens wordt het feestje verdergezet op de beats van DJ Naalde Stekker in de cafetaria. Er zijn doorlopend drinks en foods aan democratische prijzen te verkrijgen.

Meer info via jeugddienst@maldegem.be en www.maldegem.be/skate-event.