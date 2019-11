Sinterklaas neemt vanaf zaterdag stoomtrein tussen Maldegem en Eeklo Joeri Seymortier

18 november 2019

10u52 0 Maldegem Sinterklaas neemt dit jaar opnieuw de stoomtrein, om te tuffen tussen Maldegem en Eeklo. Iedereen kan mee aan boord.

Sinterklaas laat de stoomboot even aan de kant en kiest in het Meetjesland resoluut voor de stoomtrein. Gezinnen kunnen zelf meerijden met de stoomtrein van Sinterklaas en betalen 14 euro per persoon. Peuters jonger dan 2 jaar mogen gratis mee. Tijdens de treinrit tussen Maldegem en Eeklo komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten langs, en delen ze geschenkenzakjes uit aan alle kinderen.

De Sinterklaasstoomtrein rijdt op zaterdag 23 en zondag 24 november, en ook nog eens op zaterdag 30 november en zondag 1 december. Telkens vanaf 14 uur. Op 1 december is er ook een ochtendrit. Inschrijven voor deze dag is verplicht en kan via www.stoomtreinmaldegem.be.