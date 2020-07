Sint-Barbarakerk in Maldegem even op slot: “Momenteel niet veilig genoeg voor kerkgangers en pastoor” Joeri Seymortier

09 juli 2020

Maldegem De Sint-Barbarakerk in Maldegem kan even niet gebruikt worden voor erediensten. Het is er te onveilig, maar er worden snel herstellingswerken verwacht.

De kerkfabriek van Maldegem laat weten dat de veiligheid van de kerkgangers, medewerkers en pastoor niet meer gegarandeerd konden worden. Er zijn al langer problemen met elektriciteit en andere technische installaties. Daarom loopt er al verschillende jaren een subsidieaanvraag voor grondige vernieuwingen binnen in het kerkgebouw. De elektriciteitsinstallatie bleek nu opnieuw voor ernstige problemen te zorgen, waardoor het op dit moment volgens het keuringsverslag te risicovol is om erediensten in de kerk te laten doorgaan.

“We hopen op een snelle toekenning van die subsidies van Vlaanderen”, zegt pastoor Luc Mertens. “De kerk heeft broodnodig een algehele opknapbeurt nodig. Niet alleen de technische installaties moeten aangepast worden, de kerk moet ook volledig geschilderd worden en ook de altaren en kunstwerken moeten in hun erfgoedwaarde hersteld worden. Er is ook nood aan beter sanitair, betere voorzieningen en beamers voor presentaties, concerten en lezingen.”

Naar Adegem

De kerkraad Sint-Barbara, onder voorzitterschap van Katleen De Kesel, is samen met pastoor Luc Mertens in overleg gegaan met de gemeente. Deze week werden al nieuwe verlichtingslampen gehangen. Op 23 juli volgt een risicoanalyse door een gespecialiseerde firma. In de maand augustus zal er verder gewerkt worden aan de zekeringskasten en een vernieuwde elektrische aanvoer. De erediensten in het weekend zullen tot eind juli doorgaan in de kerk van Adegem. Voor andere diensten kan individueel afgesproken worden met de pastoor.