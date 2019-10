Sint-Annazwembad na herfstvakantie weekje dicht Joeri Seymortier

Maldegem Het Sint-Annazwembad in Maldegem moet na de herfstvakantie noodgedwongen een weekje dicht.

Het Sint-Annazwembad in Maldegem krijgt binnenkort een nieuw en moderner waterbehandelingssyteem. Omdat zwemmen tijdens de overschakeling om gezondheidsredenen niet mogelijk is, moet het zwembad gesloten worden. Dat is het geval net na de herfstvakantie, van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november.

Hou ook rekening met de andere sluitingsdata in november: ook op 1, 2, 11 en 15 november is het zwembad sowieso gesloten. Alle openingsuren kan je raadplegen via www.maldegem.be/openingsuren-sint-annazwembad.