Sint-Annazwembad heropent op 1 juli, maar reserveren is verplicht Joeri Seymortier

30 juni 2020

15u08 8 Maldegem Het Sint-Annazwembad in Maldegem gaat vanaf 1 juli weer open, maar je zwembeurt reserveren is verplicht.

Vanaf woensdag 1 juli kan je je opnieuw uitleven in het Sint-Annazwembad in Maldegem. De cafetaria van het zwembad verwelkomt je graag op haar nieuw buitenterras. “Het zwembad heropent met heel wat voorzorgsmaatregelen om alles veilig te doen verlopen”, zegt schepen van Sport Glenn Longeville (Open Vld). “Zo moet je op voorhand te reserveren, zal het publiekszwemmen in tijdsblokken verlopen en moeten in en rond het zwembad specifieke richtlijnen worden gevolgd. Hou er ook rekening mee dat er vanaf 1 juli nieuwe openingsuren gelden voor de cafetaria en het zwembad. Bij de cafetaria werden de openingsuren van de verschillende weekdagen beter op elkaar afgestemd. Tijdens het schooljaar zal de cafetaria op dinsdag en donderdag langer open zijn, tot 20.30 uur. De uren van het zwembad blijven ongewijzigd, behalve op vrijdagavond. Op basis van bezoekcijfers sluit het zwembad voortaan om 20 uur in plaats van 20.45 uur.”

Info: www.maldegem.be/zwembadmaldegem. Een zwembeurt reserveren doe je op www.maldegem.be/webshop.