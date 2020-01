Exclusief voor abonnees Senne Bauwens blikt vooruit op BK veldrijden: “Ik ben tevreden als ik de top tien haal” Hans Fruyt

09 januari 2020

16u00 0 Maldegem Met zes podiumplaatsen op rij trekt tweedejaarsnieuweling Senne Bauwens naar het Belgisch kampioenschap in Antwerpen. Dit veldritseizoen mocht de Maldegemnaar reeds zeven keer het podium op, maar winnen lukte nog niet.

In het seizoenbegin derde in Wiekevorst. Recent tweede plaatsen in Moerkerke, Zarren en Hamme en derde plaatsen in Balegem, Beernem en Zelzate. De regelmaat van Senne Bauwens in de kleinere veldritten is groot. Niemand rekent hem voor het BK van zondagvoormiddag (start 10 uur) tot de uitdagers van topfavoriet Aaron Dockx. Kan hij verrassen? “Aan de cross in Zelzate hield ik een goed gevoel over”, benadrukt Bauwens. “Tot in de laatste rechte lijn kon ik Aaron Dockx volgen. In de sprint was hij wel sneller. Het was vorige zaterdag mijn eerste optreden in het shirt van Team Keukens Buysse. Eigenlijk wou ik eind 2018 al naar de ploeg van Christian Buysse verhuizen, maar mijn aanvraag was te laat, de transferperiode was voorbij. Ik heb veertien maanden moeten wachten.”

Op 1 januari mocht Bauwens het nieuwe shirt aantrekken. Hij mikt op het BK op een plaats binnen de top tien. “Dockx is topfavoriet. Kenay De Moyer, Niels en Jarne Ceulemans worden zijn voornaamste uitdagers”, voorspelt Bauwens. “Haal ik zondag de top tien, dan ben ik tevreden over mijn eerste Belgisch kampioenschap. Stiekem droom ik van een plaats bij de eerste vijf, maar ik weet niet of dat kan. Je weet maar nooit dat het mogelijk is.”

Haalt Bauwens zondag zijn achtste podiumplek van het seizoen, dan zal hij heel erg tevreden zijn. Dat hij al drie keer tweede en vier maal derde eindigde, begint een klein beetje te vervelen. “Dat klopt, maar voor de start van dit veldritseizoen had ik meteen getekend voor zeven podiumplaatsen”, besluit Bauwens, die wellicht tot en met Leuven (22/2) doorgaat. “Ik startte het seizoen met de ambitie om zowel in grote als kleine crossen top tien rijden. Op twee of drie wedstrijden na is dat altijd gelukt.”