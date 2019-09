Scouts Maldegem zaterdag weer van start: Hans en Grietje in de hoofdrol Joeri Seymortier

16 september 2019

16u21 0 Maldegem Op zaterdag 21 september begint de Scouts Maldegem aan het nieuwe werkjaar. De jongeren van heel de gemeente worden uitgenodigd.

“Het nieuwe jaar starten we zaterdag in het thema Hans en Grietje”, zegt de groep hoofdleiders. “De kinderen zullen met z’n allen op zoek gaan naar Hans en Grietje in het grote sprookjesbos. Na de activiteit organiseert de leiding nog een bar voor de ouders, waar kennis kan gemaakt worden met de leiding. Het wordt echt een leuke startdag.”

Meisjes tussen 6 en 16 jaar zijn zaterdag welkom vanaf 14 uur aan de Piramiden in het Sint-Annapark in Maldegem.