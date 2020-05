Schooldirecteur schrijft scherpe open brief naar onderwijsminister Weyts: “U bent zeer ongeloofwaardig. Voor wie neemt u ons eigenlijk?” Joeri Seymortier

25 mei 2020

15u24 66 Maldegem Directeur Stefanie Van den Bussche van vrije basisschool De Kleiheuvel in Kleit bij Maldegem schrijft een niet mis te verstane open brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en aan Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze pikt de zoveelste aanpassing van het schoolplan niet. “Alle wijzigingen moeten wij eerst in de media horen en lezen. Je bent misschien een held voor de ouders, maar in het onderwijsveld zeer ongeloofwaardig”, klinkt het scherp.

Stefanie Van den Bussche is al dertien jaar directeur van De Kleiheuvel, een basisschool met 250 leerlingen. Nu er vanaf 2 juni plots toch meer kinderen naar school mogen, moeten de plannen voor de zoveelste keer omgegooid worden.

“Samen met mijn team heb ik de voorbije periode mijn uiterste best gedaan om met uw verwachtingen en die van de onderwijspartners om te gaan”, schrijft Stefanie Van den Bussche. “Eerst zijn we overgeschakeld op afstandsonderwijs, gecombineerd met noodopvang. Als directeur werkte ik de weekends door en was het mij nooit te veel om tot ‘s avonds laat kaders te ontwikkelen, nieuwe planningen uit te schrijven, filmpjes te maken, en personeel en ouders te voorzien van correcte communicatie. Dan kwam het preteachen, en opnieuw moesten wij schakelen. U maakte het ons niet gemakkelijk door steeds eerst de media, en nadien pas het werkveld in te lichten over de wijzigingen. Dat zorgde er nogmaals voor dat ik vaak ‘s avonds laat nog kon werken om ouders en personeelsleden te voorzien van een correcte communicatie. Dan kwam er het exitscenario met opnieuw nieuwe regels. Regels die ik opnieuw moest vernemen via de pers. We hebben een heel plan uitgewerkt om in onze school het eerste, tweede en zesde leerjaar weer te ontvangen. Na amper 3,5 lesdagen kwam er een evaluatie. Samen met die onderwijspartners beslist u om plots alle leerlingen naar school te halen. En weer moeten wij ons aanpassen.”

Twintig leerlingen in een klas. Waar zijn die scholen met klaslokalen van meer dan tachtig vierkante meter? Bent u samen met de onderwijspartners al eens in een school geweest de laatste tijd? Stefanie Van den Bussche, schooldirecteur

Directeur Stefanie gebruikt klare taal: “Bij heel wat ouders en kiezers bent u de held, maar in het onderwijsveld bent u echter zeer ongeloofwaardig”, schrijft ze onomwonden. “Voor wie neemt u ons eigenlijk? Zonder schroom verkondigt u samen met de onderwijspartners dat er nu twintig leerlingen in een klas kunnen in de lagere school. Waar zijn die scholen met klaslokalen van meer dan tachtig vierkante meter? Bent u samen met die onderwijspartners al eens in een school geweest de laatste tijd? Hadden u en de experten dat een week eerder niet kunnen bedenken? En ook nu weer komt u met uw nieuwe plan eerst in de media en daarna naar het onderwijsveld. Of zullen de regels nog eens tien keer wijzigen voor dat het 2 juni is? Ook wij in het onderwijsveld zijn heel blij dat alle kinderen terug naar school kunnen komen. Dit scenario hadden wij al bedacht in de paasvakantie. Maar wie luistert er naar ons?”

Ik zal opnieuw mijn wendbaar team enthousiasmeren om hier nog maar eens hun schouders onder te zetten. Niet voor u, maar voor onze 250 leerlingen en hun ouders Stefanie Van den Bussche, directeur

Toch geeft de directeur van Kleit niet op. “Maar weet u wat ik zo dadelijk ga doen? Ik kruip opnieuw met volle moed en met 150 procent enthousiasme achter mijn laptop om het beste plan heropstart 2.0 uit te schrijven. Om zo mijn leerlingen maximaal op school te krijgen. Ik zal opnieuw mijn wendbaar team enthousiasmeren om hier nog maar eens hun schouders onder te zetten. En dat doen we niet voor u en niet voor de onderwijspartners, maar wel voor onze 250 leerlingen en hun ouders”, klinkt het nog scherp.