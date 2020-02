School Kruipuit al vanaf 1 september onder koepel GO!: “Het onderwijs wordt voortgezet zoals vandaag het geval is met hetzelfde, vertrouwde personeel” Omstreden zoektocht naar overnemer nu al afgerond Joeri Seymortier

10 februari 2020

21u50 3 Maldegem De overeenkomst is getekend: basisschool Kruipuit in Adegem maakt vanaf 1 september dit jaar deel uit van de GO! scholengroep 23, dat is de Meetjeslandse afdeling van het gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De voorbije weken was veel kritiek gerezen, maar de gemeente Maldegem zet haar plannen door. “Met de overname wil de gemeente de toekomst van de school en van het onderwijs in onze gemeente op lange termijn verzekeren”, klinkt het.

De school op de Kruipuit is de enige gemeenteschool in Maldegem, maar het gemeentebestuur wou die afstoten en in handen geven van een onderwijskoepel. Dat is uiteindelijk het GO! geworden, en de overeenkomst is getekend. “Basisschool Kruipuit is de voorbije jaren uitgebouwd tot een kwaliteitsvolle school”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Het schepencollege wil kwaliteitsvol onderwijs in Maldegem blijven garanderen, maar wij zien het zelf organiseren van onderwijs niet als een taak van de gemeente. Door de school te laten opnemen in een ander onderwijsnet willen we de school net versterken. Vanuit die optiek werden gesprekken opgestart over een mogelijke overdracht van basisschool Kruipuit naar het GO!-onderwijs. Die koepel zal de school, haar personeel, leerlingen en ouders vanaf het schooljaar 2020-2021 de ruime ondersteuning en het netwerk bieden die nodig zijn om kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs te realiseren.”

Breed draagvlak

Maldegem wil de kritiek van de voorbije weken omzetten in een breed draagvlak. “We zijn ons bewust van de impact bij alle betrokkenen”, klinkt het in het schepencollege. “Om de gevolgen duidelijk te schetsen, gaan we als gemeente in gesprek met de syndicale partners, leerkrachten en de schoolraad. In de schoolraad zetelen afgevaardigden uit de buurt, ouders en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat de gevolgen en de voordelen van de overname duidelijk zijn voor iedereen: de leerkrachten, ouders, buurtbewoners en leerlingen. Op die manier kunnen ze samen met de nieuwe inrichtende macht werken aan een mooie toekomst voor de school.”

175 leerlingen

Maar wat betekent deze overname voor leerlingen en hun ouders? “Voor de 175 leerlingen en hun ouders verandert deze overheveling niets. Het onderwijs wordt vanaf 1 september 2020 voortgezet zoals vandaag het geval is met hetzelfde, vertrouwde personeel. De schoolcultuur blijft behouden, de werkwijze in de klas blijft ongewijzigd. Schooluren, uurroosters, leerinhouden blijven dezelfde. En aan de huidige regels inzake de vrije keuze van zedenleer of godsdienst, de maximumfactuur en dergelijke wordt in ieder geval niet geraakt. Het GO! zal op het domein een investering doen ter waarde van 1,6 miljoen euro om de school uit te breiden en te renoveren. Daardoor blijft basisschool Kruipuit ook in de toekomst toonaangevend voor kwaliteitsvol onderwijs. En wij blijven als gemeente de school ondersteunen. Niet meer als organisator, maar vanuit een faciliterende rol door bijvoorbeeld de schoolomgeving aantrekkelijk en verkeersveilig te maken. De gemeente blijft net als de school partner in het project ‘Gek op Groen’ waarbij een groene ontmoetings- en speelruimte wordt voorzien voor jong en oud in de wijk Kruipuit”, zegt burgemeester Van Hulle nog.