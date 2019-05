School en kinderopvang naast ‘asbest sporthal’ kunnen op 6 juni weer open Joeri Seymortier

29 mei 2019

18u21 0 Maldegem De kinderopvang Ukkie Pukkie, vrije basisschool De Kleiheuvel en het chirolokaal boven de opvang van Kleit bij Maldegem kunnen wellicht op donderdag 6 juni weer open.

Nadat bij afbraakwerken aan het dak van de sporthal in Kleit asbest vrij gekomen is, werd de hele zone rond de sporthal hermetisch afgesloten. De school en de kinderopvang werden ontruimd en gesloten. Uit onderzoek blijkt ondertussen dat de kans om ziek te worden na het asbestverhaal in Kleit, kleiner is dan een op een miljoen. Een gespecialiseerde firma is al verschillende dagen bezig met de opkuis van het asbest.

“De asbestverwijdering schiet goed op”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Vanaf donderdag 6 juni zal, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden, kinderopvang Ukkie-Pukkie, VBS De Kleiheuvel en het chirolokaal boven de kinderopvang terug opengesteld worden. De sporthal, cafetaria De Berken en de chirolokalen achter de sporthal kunnen donderdag 6 juni de deuren nog niet openen. Pas wanneer de werken aan het dak van de sporthal volledig afgerond zijn, de sporthal gereinigd is en er nieuwe stalen genomen zijn, zullen de sporthal, de cafetaria en de chirolokalen achteraan opnieuw gebruikt kunnen worden.”