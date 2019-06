Schepencollege moet weer antwoorden op mondelinge vragen raadsleden: CD&V krijgt gelijk van gouverneur Joeri Seymortier

27 juni 2019

Maldegem De gemeenteraadsleden van Maldegem mogen tijdens de gemeenteraad mondelinge vragen stellen, en moeten daar ook antwoord op krijgen.

In april werd duidelijk dat het schepencollege van Maldegem schriftelijk zou antwoorden op mondelinge vragen die gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraad stellen. Niet naar de zin van oppositiepartij CD&V die een klacht indiende bij de gouverneur. “Het voornemen om mondelinge vragen enkel nog via mail te beantwoorden kan niet volgens de gouverneur”, zegt Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Gemeenteraadsleden die hun rol ernstig opnemen en in uitoefening daarvan ook mondelinge vragen stellen aan het college, hebben volgens de gouverneur ook recht op een publieke schriftelijke neerslag van dit werk in het zittingsverslag van de gemeenteraad. We kijken met spanning uit naar de aanpassingen die het bestuur zal doen aan het huishoudelijk reglement, iets wat tegen september wellicht zou moeten gebeuren. We gaan er in ieder geval vanuit dat er met het standpunt van de waarnemend gouverneur rekening zal worden gehouden in de opmaak van dit vernieuwde huishoudelijke reglement.”