Ruzie tussen ballonvaarder en paardenfokker over landing in weide krijgt juridisch staartje: “Ik laat mijn paarden niet in gevaar brengen” Wouter Spillebeen

22 augustus 2019

19u35 0 Maldegem Een ruzie tussen een paardenfokker uit Maldegem en de ballonvaarder die afgelopen dinsdag op zijn veld landde, zal nog een juridisch staartje krijgen. De ballonvaarder bracht volgens de fokker de paarden in gevaar en de fokker reageerde volgens de ballonvaarder bijzonder agressief. Zo duwde hij een wagen voor zich uit met zijn eigen auto en parkeerde hij op de intussen legen ballon.

De ballon zocht dinsdag een plaats om te landen in Maldegem. “We landden op een lege weide en op de naastliggende weides waren de paarden heel rustig”, zegt de ballonvaarder die liever anoniem blijft. Zijn vrouw reed intussen naar de eigenaar van de weide om hem op de hoogte te stellen van de situatie, maar dan liep het mis. “De eigenaar had de landing niet gezien, maar hij was furieus. Hij is ingereden op de auto van mijn vrouw en heeft die twintig meter verder geduwd. Dan is hij op de lege luchtballon gaan rijden om ons te blokkeren.” De ballon raakte beschadigd en moest door een gespecialiseerd Brits bedrijf hersteld worden.

Embryo’s verliezen

De paardenfokker ontkent niet dat hij op de wagen inreed, maar vindt niet dat hij over de schreef ging. “Ik kreeg eerst een telefoontje van mijn buurvrouw om te zeggen dat ik zo snel mogelijk naar mijn weides moest”, vertelt hij. “Ik reed naar de poort, maar er stond een auto voor die de weg blokkeerde. Die persoon begon een uitleg te geven, maar ik vroeg of ze haar auto kon verplaatsen, want ik wilde gaan kijken. Ze bleef de weg belemmeren, dus ik heb die auto aan de kant geduwd. Mijn gezin en mijn paarden zijn het belangrijkste in mijn leven en als iemand die in gevaar brengt, doe ik er alles aan om hen te beschermen.”

De fokker wilde de ballon tegenhouden omdat hij in het verleden al slechte ervaringen had met ballonvaarders. “Toen waren ze gewoon vertrokken. Maar een paar dagen later zijn vier drachtige merries hun embryo’s verloren. Elk beetje stress kan dat teweegbrengen. Sommige ballonvaarders beseffen de impact niet als ze landen tussen de dieren. We doen zo ons best om de paarden gezond te houden en dan komt er letterlijk iets uit de lucht vallen. Dat kan heel zware gevolgen hebben. Er zijn ballonvaarders die de regels en de dieren respecteren, maar sommigen geven de sector een slechte naam.” Dat de weide leeg was, is volgens de fokker een slecht argument. “Tien meter verder liepen er wel paarden, en aan de andere kant van de ballon waren ze maar veertig meter ver. Ik overweeg om stappen te ondernemen die gevolgen zullen hebben voor de regels voor alle ballonvaarders in het land.”

Strafklacht

De ballonvaarder heeft een advocaat onder de arm genomen en wil een strafklacht indienen tegen de fokker. Die laatste plaatste na het incident een bericht op Facebook om zijn ongenoegen te uiten over de ballonvaarders. “Zo haalt hij heel onze manier van werken door het slijk. We willen dat bericht laten verwijderen via kortgeding”, duidt hij. “We dienen ook een klacht in tegen de politiezone Maldegem omdat ze niet krachtig genoeg hebben opgetreden.” De politie reageert dat ze drie processen-verbaal hebben opgesteld en dat de zaak nog onderzocht wordt door het parket Oost-Vlaanderen.

Uitzonderlijk geval

De Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie (KBBF) roept vooral op om geschillen diplomatisch op te lossen. “Het gaat hier over een uitzonderlijk geval”, weet woordvoerder Yves Lannoy. “Op honderd vluchten gebeurt het misschien een keer dat een boer of een eigenaar van een veld niet tevreden is. Dan gaat het vaak over mensen die niet met anderen overweg kunnen. In dit geval had de fokker frustraties uit het verleden, maar daarom hoeft hij toch niet kwaad te zijn op elke ballonvaarder? De fokker had schrik voor zijn paarden, maar als die voldoende kunnen bewegen, zou er geen probleem mogen zijn. En jammer genoeg reageren ballonvaarders soms ook niet al te best op zo’n situatie. De waarheid ligt altijd ergens in het midden. Onze leden worden in elk geval begeleid en opgeleid om conflicten correct aan te pakken.”