Rotary Maldegem duwt pauzeknop in voor Vlambiance: “Misschien later opnieuw, maar nu even niet” Joeri Seymortier

25 juni 2019

17u02 2 Maldegem Dit jaar moeten de liefhebbers van een avondje goede ambiance in Maldegem, het zonder Vlambiance van Rotary Maldegem stellen.

Zes jaar lang bouwde Rotary Maldegem in het laatste weekend van augustus een stevig feestje in een tent in het Sint-Annapark. Met De Romeo’s en Willy Sommers als lievelingsgasten, werd jaar na jaar een stevig feestje gebouwd. Maar dit jaar is er geen Vlambiance. “Het klopt dat Rotary Maldegem beslist heeft om in 2019 geen zevende editie van Vlambiance te organiseren”, wordt bevestigd binnen Rotary Maldegem. “De organisatie wordt steeds zwaarder om dragen. Iedereen heeft drukke beroepsbezigheden, en dan is zo’n grote organisatie ernaast veel werk. De opbrengsten waren vorig jaar ook een pak kleiner dan de jaren voordien. Mensen kopen niet meer de ene fles champagne na de andere, en dat voel je in de kassa. Dit is zeker geen definitieve stop voor Vlambiance. Noem het een pauzeknop. Wie weet komt het concept ooit weer terug.”