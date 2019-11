Robrecht Bothuyne komt Vlaams regeerakkoord in Maldegem toelichten Joeri Seymortier

16 november 2019

13u07 0 Maldegem Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne komt op dinsdag 19 november naar Maldegem om het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 toe te lichten.

De politicus doet dat op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van CD&V. Iedereen is welkom om 19.30 uur in dienstencentrum Oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan. De uiteenzetting vindt plaats op de concertzolder. Nadien mogelijkheid tot vragen stellen. Inschrijven niet nodig.