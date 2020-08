Recyclagepark Maldegem start inzameling asbest weer op Joeri Seymortier

20 augustus 2020

13u53 2 Maldegem Inwoners van Maldegem kunnen vanaf nu opnieuw met asbesthoudend afval naar het recyclagepark.

In de coronacrisis was het aanleveren van asbest tijdelijk niet mogelijk, maar vanaf nu kan het in Maldegem weer. Het recyclagepark stelt kleine asbestzakken ter beschikking voor de inzameling van kleine brokstukken asbestcement, en platenzakken voor asbestplaten. Onverpakte asbestplaten of brokstukken zijn niet welkom op het recyclagepark. Je kan IVM ook thuis laten komen om het asbestafval op te halen. Alle informatie over het inzamelen van asbest en de asbestophaling vind je op www.maldegem.be/afvalinzameling.