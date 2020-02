Recon Bouw uit Adegem smelt samen met Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal: “Nu kunnen we bouwen in heel Vlaanderen” Joeri Seymortier

09u48 0 Maldegem Recon Bouw uit Adegem en Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal bundelen hun krachten, en bouwen voortaan huizen van onder één dak.

Recon Bouw als ‘klasse 8 bouwbedrijf’ vooral actief in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Bouwbedrijf Wienen vult hen aan als ‘klasse 7 bouwbedrijf’ in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Wienen heeft 45 medewerkers en tekent een omzet van 17 miljoen euro op. Recon is goed voor een omzet van 50 miljoen euro, en stelt 90 medewerkers te werk. Beide bedrijven leveren samen jaarlijks zowat 550 wooneenheden op. De twee bedrijven blijven op hun huidige locatie werken, onder dezelfde naam, en met dezelfde mensen. Maar wel onder één koepel die alles aanstuurt.

“Onze werkregio’s sluiten perfect op elkaar aan, dus ook op dat vlak is er een mooie match”, zegt Wim Huys, gedelegeerd bestuurder van Recon. “Dit partnerschap stelt ons in staat onze sterktes nog meer uit te spelen, onze groei te bestendigen, en zo actief te worden over heel Vlaanderen. Dankzij deze schaalvergroting zijn we klaar voor de toekomstige uitdagingen in de bouwsector, met de digitalisering op kop. De referentie bij uitstek worden en blijven, op vlak van totaalaanneming in Vlaanderen: dat is onze visie voor de toekomst.”

Voor de familie Wienen biedt deze samenwerking een oplossing op lange termijn, vooral omdat er geen familiale opvolging verzekerd is. “Meteen was duidelijk dat we op dezelfde golflengte zitten qua structuur, waarden en visie”, zeggen Jean-Paul, Rudi en Patrick Wienen.