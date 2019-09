Radio Donk FM vanaf 6 september (tijdelijk) terug Joeri Seymortier

01 september 2019

11u11 0 Maldegem Het dorpje Donk bij Maldegem viert komend weekend kermis, en dan wordt ook Radio Donk FM van onder het stof gehaald.

Dit jaar is de kermiszender drie dagen te beluisteren, op de frequentie 97.2 FM. “We draaien zoals elk jaar muziek voor jong en oud vanuit het centrum van Donk”, zeggen de vrijwilligers. “Officieel starten op we op vrijdag 6 september om 18 uur. Na 50 uur onafgebroken muziekbeleving trekken we er op zondagavond 8 september om 20 uur de stekker uit.”

De uitzending is ook te beluisteren via www.radiodonkfm.be. Je kan in het weekend ook lekker ouderwets verzoekjes aanvragen. Dat kan via 0478/01.58.61, de Facebookpagina of de website. Je kan zelfs een weekend naar Parijs winnen.