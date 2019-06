Raamtekenroute in hartje Maldegem Joeri Seymortier

17 juni 2019

09u27 0 Maldegem Nog tot zondag 30 juni kan je in het centrum van Maldegem genieten van een raamtekenroute.

Tientallen tekenaars leefden zich de voorbije dagen uit op de ramen van cafés, winkels en huizen in het centrum van Maldegem. Je vindt het gratis raamtekenrouteplan aan het onthaal gemeentehuis, de bibliotheek of lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef. Het omvat naast een handig overzicht van alle locaties en deelnemende tekenaars ook een invulstrook voor de verkiezing van de mooiste raamtekening. Je kan ook digitaal kunnen stemmen via www.maldegem.be/verkiezing-mooiste-raamtekening.

Ook nog tot en met zondag 30 juni kan je in het gemeentehuis van Maldegem naar een groepstentoonstelling van lokale kunstenaars, in het kader van het project ‘Maldegems Meesters’.