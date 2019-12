Politiemannen die vrouw uit woningbrand redden, krijgen medaille voor heldendaad: “We deden gewoon onze job” Cedric Matthys

04 december 2019

19u55 8 Maldegem Twee politieagenten uit Maldegem hebben donderdag een kenteken gekregen voor hun heldendaad begin dit jaar. Het duo redde een 95-jarige vrouw uit een woningbrand. “Toen we hoorden dat er zich nog iemand in de slaapkamer bevond, twijfelden geen seconde.”

Fier als een gieter. Het spreekwoord leek donderdagavond even uitgevonden voor Stef De Bondt (27) en Maaikel Coens (28). De agenten van de lokale politiezone mochten in de trouwzaal van het Maldegemse gemeentehuis een medaille van het Carnegie Hero Fund in ontvangst nemen. “De rijke Amerikaanse zakenman Andrew Carnegie riep deze decoratie 110 jaar geleden in het leven”, legt De Bondt uit. “Ze is voorbehouden aan mensen die op gevaar van eigen leven het leven van anderen redden. We voelen ons dan ook vereerd dat we deze medaille krijgen, al deden we in mijn ogen gewoon onze job.”

Geen seconde getwijfeld

De heldendaad waar de agenten voor gelauwerd werden, speelde zich af op 17 januari 2018. Tijdens hun nachtshift werd het duo omstreeks 2 uur opgeroepen voor een brand in de Canadezenlaan in Maldegem. “Een getuige liet weten dat de vlammen uit het dak van het huis schoten”, zegt Coens. “We waren op dat moment amper twee minuten van de woning verwijderd en waren dan ook al eerste ter plaatse. Toen we hoorden dat er zich nog iemand in de slaapkamer bevond, twijfelden geen seconde. We snelden richting het raam, trokken het rolluik omhoog, duwden het vliegenraam open en haalden de dame uit haar bed. Ze had blijkbaar niks in de mot omdat ze lag te slapen op haar goede oor. De dame is 95 jaar en is langs één kant hardhorig.” Na de actie werden de agenten samen met de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleken alle drie bevangen te zijn door de rook.

Kortsluiting

Naast de twee politieagenten was donderdagavond ook het slachtoffer in kwestie aanwezig in de trouwzaal. De vrouw kan haar redders niet genoeg bedanken. Simona De Vlieger: “Die mannen hebben mijn leven gered. Ik heb hen achteraf een fles rode wijn gegeven. Dat was het minste wat ik kon doen. Ze zijn door de rook naar mij gestapt, hebben mij op brancard gelegd en zuurstof gegeven. Pas toen ik in het ziekenhuis opnieuw op mijn positieven kwam, besefte ik hoeveel geluk ik had. Achteraf vertelden de dokters ons dat ik geen tien minuten langer meer binnen zou mogen zijn gebleven. Ik ben blij dat ik er nog ben.”