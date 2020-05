Politieagent (48) overlijdt na ongeval: “Altijd die vriendelijke blik om mensen gerust te stellen. Wat zullen we je missen” Cedric Matthys & Joeri Seymortier

01 mei 2020

22u52 4 Maldegem Tom De Jaeger (48), politie-inspecteur bij de politiezone Maldegem, is overleden na een ongeval afgelopen maandag. De agent werd in kritieke toestand afgevoerd en overleed vrijdag in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge.

Over het ongeval bestaat nog onduidelijkheid. De politie laat op haar Facebookpagina weten dat de inspecteur betrokken raakte bij een ongeval in de buurt van Maldegem, maar details ontbreken nog. De veertiger woonde en werkte in de gemeente, waar hij sinds een paar maanden deel uitmaakte van het korps. Hij werkte eerder ook al in een naburige politiezone en stond in deelgemeente Adegem bekend als een geëngageerd man die met enkele vrienden ook ambachtelijk bier brouwde. “Onze Adegemse trots”, staat te lezen op de pagina van de politie.

Geliefd

Na het nieuws stroomden de reacties binnen onder de post van de politiezone. Marino Longeville, woordvoerder bij PZ Meetjesland, kende Tom persoonlijk: “We kennen elkaar al van toen we klein waren en nu dit... Ik kan het niet vatten. Ik zal jou en al wat we ooit uitgestoken en beleefd hebben nooit vergeten”, reageert hij. Ook in andere reacties niks dan goeds over de man. “Hij was nog maar een paar maanden in dienst en al bij iedereen geliefd.”

Een andere kennis omschrijft de inspecteur als een man met “altijd die vriendelijke blik om mensen gerust te stellen. Een politieman met een hart.”

“We wensen zijn echtgenote, kinderen, familie, vrienden en collega’s veel sterkte toe in deze moeilijke periode. We gaan Tom ontzettend missen en zullen hem nooit vergeten", besluit de zone in het Facebookbericht.

Later meer.