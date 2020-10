Politie legt verjaardagsfeestje stil in Maldegem, ook boetes voor pitazaak in Eeklo Joeri Seymortier

12 oktober 2020

10u06 4 Maldegem De politie van Maldegem heeft zaterdagavond een verjaardagsfeestje met twaalf mensen stilgelegd. In Eeklo werden boetes uitgedeeld in een pitazaak.

Radio 2 Oost-Vlaanderen deed een rondvraag bij verschillende politiezones. Vooral in Maldegem en Eeklo zijn het voorbije weekend coronaboetes uitgedeeld. In Maldegem moest de politie zaterdagavond een verjaardagsfeestje met twaalf mensen stilleggen. Een chirofuif in de gemeente verliep dan wel weer volgens alle regels. Ook in cafés en andere horecazaken in Maldegem werden geen problemen gemeld.

In Eeklo moest de politie afgelopen weekend ingrijpen in een pitazaak. Daar werden mensen gezien die geen mondmasker droegen. De politie deelde er boetes uit.