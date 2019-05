Politicus Peter Van Hecke (N-VA) uit Maldegem telt aantal groeten tijdens campagne: twee op drie groet terug Joeri Seymortier

23 mei 2019

14u44 0 Maldegem Omdat alle onderzoeken in een campagneperiode goed zijn: politici die in het Meetjesland de mensen groeten, krijgen van twee op drie mensen ook een groet terug.

Peter Van Hecke (N-VA) uit Maldegem heeft naar aanleiding van de komende verkiezingen een actieplan gelanceerd om het Meetjesland aantrekkelijker te maken voor toeristen. Eén actiepunt is om van het Meetjesland de vriendelijkste regio van het land maken. Om de proef op de som te nemen deed Van Hecke een week lang onderzoek naar hoe goed de regio vandaag scoort. “Elkaar groeten bij het kruisen is voor mij niet meer dan normaal”, zegt Peter Van Hecke. “Het is een vorm van beleefdheid, maar je geeft er vooral de andere ook een goed gevoel mee. Daarom wil ik een bewustwordingscampagne starten om dit opnieuw meer te doen. Met een telsysteem hield ik de afgelopen week bij hoeveel mensen terug reageren bij het groeten. Ik groette 885 mensen en kreeg 580 keer een antwoord terug. Dat wil zeggen dat 66 procent van het Meetjesland terug groet. Iedereen heeft zijn gewoonte, en moet vooral doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Maar met 66 procent ben ik zeker tevreden.”