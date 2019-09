Plechtigheid op Canadees kerkhof zondag in teken van 75 jaar bevrijding Joeri Seymortier

05 september 2019

17u59 0 Maldegem Maldegem brengt op zondag 8 september hulde aan de gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog, die begraven liggen op het Adegem Canadian War Cemetery.

De plechtigheid met bloemenhulde start om 10 uur en vindt plaats in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koning, de Canadese, Poolse en Britse ambassadeurs of hun vertegenwoordigers, verschillende oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen. “Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zullen bij het begin van de plechtigheid een Lockheed C-130 Hercules en het Formatieteam The Victors over de begraafplaats vliegen”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “Daarnaast zal een Canadese delegatie in het kader van de herdenking van de Slag om de Schelde, een deel van de plechtigheid in Maldegem bijwonen. Daarna reizen die mensen door naar de plechtigheid in Antwerpen. Alle inwoners van Maldegem zijn zondag van harte welkom om de plechtigheid bij te wonen.”