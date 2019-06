Peugeot De Backer Adegem in zee met Moobi: elektrisch verplaatsen nieuwe specialiteit Joeri Seymortier

12 juni 2019

14u32 2 Maldegem Garage Peugeot De Backer in Adegem gaat voor de mobiliteit van de toekomst, en wordt een Moobi Center.

Zaakvoerder Frederik De Backer (39) wil niet aan de zijlijn toekijken, en kiest om zelf te gaan meewerken aan de vele nieuwe mobiliteitsvormen. De garage is als sinds 1987 een gevestigde waarde, en werd destijds opgestart door vader Hendrik De Backer, die nog altijd actief is in het garagebedrijf. “Ik zie de autosector op korte tijd zwaar veranderen”, zegt Frederik De Backer. “Velen zijn bang en blijven afwachten, maar ik wil graag het voortouw nemen. Daarom treden we nu toe tot het Moobi Center netwerk. Hierdoor zal ik mij ook specialiseren in elektrische mobiliteit. Daar kunnen ook tweewielers en driewielers onder vallen, dus niet alleen de klassieke auto’s. Garage Peugeot De Backer zal zich bijscholen tot een echte mobiliteitsspecialist.”