Paardenhappening zamelt zondag geld in voor zeldzame ziekte Joeri Seymortier

24 september 2019

17u23 0 Maldegem Maldegem zamelt op zondag 29 september geld in voor de Eye Hope Foundatione, en doet dat met de paardenhappening ‘Maldegem ment voor Eye Hope’.

Zaterdag kan je in het Sint-Annapark terecht, aan de piramiden. Het event is bedoeld om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, dat kan leiden tot een geneesmiddel voor de zeldzame ziekte van Wolfram. Kinderen krijgen in dat geval diabetes, worden blind en doof, krijgen evenwichtsstoornissen, en hun levensverwachting is beperkt.

De koetsen vertrekken zondag voor een wandeling in de streek, en doen bij hun terugkeer in het park een kegel- en vaardigheidsparcours. De recreatiekoetsen starten tussen 9.30 en 11 uur, de traditiekoetsen vanaf 12 uur. Zondagmiddag is er een barbecue en de hele middag is er heel wat animatie op het terrein. Er zijn ook optredens van linedansers.

Inschrijven voor de barbecue kan op maldegemment@hotmail.com. Info: www.eyehopefoundation.org.