Overal in de file? Werken op N9 in Maldegem en Eeklo, en ook op N49 Vanaf dinsdag 6 augustus tot einde van het jaar hinder Joeri Seymortier

04 augustus 2019

12u18 0 Maldegem Vanaf dinsdag 6 augustus dreig je in Maldegem of Eeklo zowat op elke grote verbindingsweg in de file te staan. Er starten grote werken op de N49, aan de brug op de grens van Eeklo en Maldegem. Maar ook op de N9 wordt vanaf dinsdag gewerkt, zowel in Eeklo als in Maldegem. Op de N49 en de N9 in Maldegem wordt gewerkt tot het einde van het jaar. Op de N9 maar tot eind augustus.

De grootste werken situeren zich op de N49, de expressweg tussen Knokke en Antwerpen. Daar wordt vanaf dinsdag 6 augustus tot het einde van het jaar gewerkt aan de burg op de grens van Eeklo en Maldegem. De rest van het jaar is er maar één rijstrook per rijrichting beschikbaar.

“Van maart tot net voor het bouwverlof werd de eerste fase van de werken uitgevoerd, en nu volgt de tweede fase”, zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. Van 6 augustus tot het einde van het jaar wordt de brughelft richting kust aangepakt. Vanaf dan is er terug slechts één rijstrook open in elke richting. In de nacht van 5 op 6 augustus plaatst de aannemer alle signalisatie voor de tweede fase van de werken. Op dinsdagmorgen 6 augustus, voor de ochtendspits, start de renovatie van de brughelft richting kust. Alle verkeer rijdt langs de werfzone op de brughelft richting Antwerpen. De brug krijgt een nieuw wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen en nieuwe leuningen. Ook de onderzijde van de brug wordt aangepakt.”

N9 Maldegem

Ook van dinsdag 6 augustus tot het einde van het jaar gaat het Agentschap Wegen en Verkeer de rijweg en de fietspaden van de N9 in Maldegem vernieuwen. “De rijweg en de fietspaden van de N9 in Maldegem tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en zijstraat Brielwegel worden vernieuwd, over 2,3 kilometer”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Er zal steeds verkeer mogelijk zijn langs één rijrichting. De aannemer werkt gedurende de werken steeds over de volledige lengte van de werfzone, maar wel per weghelft. De rijrichting blijft de volledige duur van de werken dezelfde: in de richting van rotonde Martens is verkeer altijd mogelijk. In de andere richting, weg van rotonde Martens, is een omleiding voorzien.”

N9 Eeklo

Op de N9 in Eeklo duren de werken een pak korter: van dinsdag 6 augustus tot het einde van de maand. “Voor de start van het schooljaar moeten de werken afgerond zijn”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Er komt een nieuw wegdek voor meer rijcomfort, er komen nieuwe markeringen voor meer veiligheid en er zal een gevleugeld zebrapad aan de Kaaistraat aangelegd worden. Het wegdek van de N9 is aangetast door spoorvorming. Een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt moeten de N9 veiliger maken, met minder wateropspatting en een kortere remafstand.”

Van 6 tot 14 augustus wordt gewerkt van de ovonde naar station, met uitzondering van het kruispunt Boelare en de Markt. Verkeer richting Gent wordt omgeleid. Van 15 tot 18 augustus wordt niet gewerkt en blijft de N9 open. Van 19 tot 30 augustus wordt dan gewerkt van station naar ovonde, richting Maldegem. Verkeer in die richting moet dan een omleiding volgen.