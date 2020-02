Ouders onhandelbare tiener eindelijk welkom op kabinet minister: “Een verhaal als het onze hadden ze nog niet vaak gehoord” Cedric Matthys

07 februari 2020

16u40 0 Maldegem Begin januari werd Jasper Vanderstraeten (12) even nationaal bekend. De jongen uit Maldegem kampt met zware agressieproblemen, maar kan door een kronkel in de wet niet meer terecht in het aangepast centrum waar hij de afgelopen vijf jaar verbleef. Na lang strijden waren de ouders van Jasper dondermiddag welkom op het kabinet van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn.

“Een verhaal als het onze hadden ze nog niet vaak gehoord.” Sofie Goeminne uit Maldegem is duidelijk opgelucht als ze vrijdagmiddag het kabinet in Schaarbeek verlaat. Anderhalf uur lang kaartte ze er samen haar man de schrijnende situatie aan. “Mijn twaalfjarige zoon Jasper lijdt aan kernautisme en psychoses", legt de moeder uit. “Hij verbleef de voorbije vijf jaar in revalidatiecentrum De Dauw in Wortegem-Petegem. Daar werd hij intensief begeleid.”

Specifieke therapie

De begeleiding is nodig, want Jasper kan door zijn aandoening erg agressief uit de hoek komen. De jongen heeft last van achtervolgingswaanzin, waardoor hij soms in paniek raakt. Hij slaat, schopt en maakt dingen stuk. Die reacties konden de begeleiders onderdrukken met specifieke therapie. Toch moest Jasper het centrum begin januari verlaten. “De Dauw bereidt kinderen voor om opnieuw in hun eigen omgeving te kunnen leven”, vertelt Goeminne. “Bij de meesten lukt dat, maar bij een kleine groep niet. Zij moeten na vijf jaar weg uit het centrum. De overheid legt deze totaal arbitraire termijn op. Hierdoor moet Jasper nu opnieuw naar het reguliere buitengewoon onderwijs.”

Christopher Vanderstraete, de vader van Jasper, ziet de situatie met de dag verergeren. “Mijn zoon is de jongste tijd erg triest”, zegt hij. “In De Dauw werd hij omringd door mensen met soortgelijke problematieken. Nu ziet hij amper nog kinderen zoals hem en moet hij vaak huilen. Het is hartverscheurend om hem zo te zien. Daarenboven vrees ik dat we door zijn agressieprobleem in moeilijkheden zullen komen. Het zou me niet verbazen mochten we binnenkort telefoon krijgen van zijn school om te melden dat hij is meegenomen met de ambulance of door de politie omdat hij iemand heeft aangevallen.”

Persoonlijk ontvangen

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, kregen de ouders niet in persoon te zien. Elke vrijdagvoormiddag is er immers vergadering met de voltallige Vlaamse regering. “We begrijpen dat de minister zich niet bezig kan houden met individuele gevallen", zegt de moeder van Jasper. “Ergens zijn we blij dat ons verhaal nu eindelijk gehoord is. We zijn persoonlijk ontvangen door de kabinetchef, twee beleidsmedewerkers en een man uit de gehandicaptenzorg. Zij hebben ons rustig ons verhaal laten doen, al blijven we deels op onze honger zitten. Ze gaan iemand op ons dossier plaatsen om een oplossing te vinden in de bestaande hulpverlening. Dat is uiteraard erg welkom, maar het is niet voldoende. Het decreet waarin staat dat je slechts vijf jaar in een revalidatiecentrum mag blijven, moet aangepast worden. De bestaande gehandicaptenzorg is geen plaats voor Jasper. Hij heeft psychiatrische begeleiding nodig.”