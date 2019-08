Opnieuw vliegtuigbom gevonden: “Nog 200 mogelijke locaties op site gevonden” Jeffrey Dujardin & Jeroen Desmecht

27 augustus 2019

16u04 0 Maldegem In Adegem, deelgemeente van Maldegem, heeft de ontmijningsdienst DOVO opnieuw vliegtuigbom van 227 kilogram aan het oude vliegplein op de Ringbaan moeten ontmantelen. V orige week werden al twee bommen van elk 227 kilogram ontmanteld. En de kans is groot dat er nog zullen volgen, “Er zijn 200 potentiële locaties gevonden op de site”, zegt korpschef van de Maldegemse politie, Yasmine Vanavermaete.

“Het is hoogstwaarschijnlijk dat er nog bommen gevonden zullen worden”, zei burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) vorig week in onze krant. Dat blijkt te kloppen, dinsdagochtend werd er weer een bom gevonden, hetzelfde kaliber als de twee die vorige week gevonden zijn. Sinds vorige week is een gespecialiseerde firma bezig met het oude vliegplein te scannen. “Daarbij werden 200 potentiële locaties gevonden op de site.” Dit moet wel met een korreltje zout worden genomen, alle metalen objecten in de grond geven een melding. “Die punten kunnen evengoed een blikje zijn.”

Op bevel van de burgemeester en volgens de richtlijnen van DOVO werden de bedrijven en één privé-woning binnen een perimeter van 100 meter (tussen Vliegplein 44-54) preventief geëvacueerd. Na verder onderzoek en op basis van het type bom werd daarna beslist om de bom te verplaatsen naar de vernietigingsput met omwalling in het midden van het terrein.Hierdoor was evacuatie vanaf ‘s middags niet langer nodig en werd enkel de Ringbaan tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de bom onschadelijk te maken, werd een ontstekingsmechanisme op de bom aangebracht. Zo kon de bom op een gecontroleerde manier tot ontploffing gebracht worden met een lichte ontploffing tot gevolg. Rond 14 uur werd de Ringbaan weer opengesteld.