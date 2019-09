Opendeur bij veiligheidsdiensten Maldegem : veel belangstelling voor drone-team Lievegem Didier Verbaere

22 september 2019

15u58 0 Maldegem Politie, brandweer en hulpverleningsdiensten organiseerden zondag voor het eerst een gezamenlijke opendeurdag in het commissariaat en de kazerne van Maldegem. Dat bracht heel wat volk op de been.

Wij gingen langs op het commissariaat aan de Industrielaan. Kinderen konden er als een echte agenten een ritje in de combi meemaken en ook voor liefhebbers van wagens was er een oldtimershow van oude rijkswachtvoertuigen. Er waren infostanden en demonstraties en een interventieteam voor gijzelingen kwam uit Gent afgezakt.

Drone-team

Veel aandacht was er ook voor het drone-team van de collega’s uit de politiezone Deinze, Zulte, Lievegem. Zij zijn één van de weinige politiediensten in Oost-Vlaanderen die drones inzetten bij interventies. “Een drone is ideaal om overzicht te houden bij evenementen, demonstraties of festivals. Zo zetten we ze in tijdens de wielerwedstrijd Gent Wevelgem”, zegt Thomas Botterman, één van de vier dronepiloten uit het korps. “Daarnaast is het een perfect hulpmiddel om een ongeval in kaart te brengen of illegalen op te sporen die zich in een maisveld verschuilen. Binnenkort starten we ook een opleiding om ’s nachts te vliegen. Dan kunnen we met behulp van warmtecamera’s ook vermiste personen gaan opsporen”, zegt Thomas.

Ook bij de brandweer waren er heel wat demonstraties over blussen en bevrijdingen. De ambulancedienst organiseerde er samen met het Rode Kruis doorlopende workshops.