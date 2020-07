Ondanks coronacrisis: 45 extra jobs bij drukkerij Verstraete IML: “Verpakking voor voedingswaren zal nu eenmaal altijd nodig zijn” Joeri Seymortier

16 juli 2020

14u54 8 Maldegem Coronacrisis of niet: labeldrukkerij Verstraete IML uit Maldegem blijft groeien, en gaat naast de 600 huidige personeelsleden nog op zoek naar 45 nieuwe vaste collega’s.

Er staat zeker een botervlootje of smeerpasta in je koekast met daarop een ‘in mould label’ van Verstraete uit Maldegem. Dat is een etiket dat eigenlijk in de verpakking gebrand is. Het bedrijf in Maldegem groeit jaar na jaar, en blijft dat ook in deze coronacrisis doen. “Ons product garandeert werkzekerheid: verpakkingen voor voedingswaren zijn nu eenmaal altijd nodig”, zegt HR-manager Liesbeth De Croock. “Waar andere bedrijven de deuren noodgedwongen moesten sluiten of het productietempo kelderde door een verstoord vraag en aanbod, zorgde de crisis bij ons voor een piek in orders. Onze medewerkers bleven letterlijk dag en nacht aan de slag om alles hier draaiende te houden, en nog hadden we handen te kort. We kennen al enkele jaren een continue groei, en die schakelt nu nog een versnelling hoger. We zoeken daarom 45 nieuwe collega’s die in vast dienstverband verder willen meebouwen aan dit succesverhaal.”

Verschillende profielen

Verstraete IML zoekt verschillende profielen: van drukkers, over technisch operatoren, tot productiemedewerkers. “Ons hoogtechnologisch machinepark vereist van onze medewerkers een zekere technische feeling. We zoeken dus vooral mensen met technisch inzicht, vooral voor functies in productie. We voorzien voor elke nieuwe medewerker een op maat gemaakt opleidingstraject. Ervaring is dus mooi meegenomen maar niet vereist. Je leert de kneepjes van het vak bij ons op de werkvloer, van de eigen collega’s, op veilige afstand”, klinkt het nog.

Alle vacatures vind je online op verstraeteIML.jobs.