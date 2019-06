Onaangename verrassing bij het winkelen: klant vindt stuk blauwe plakband in pot confituur van Albert Heijn JDG

09 juni 2019

12u19 0 Maldegem Een winkeluitstap naar de Albert Heijn in Brugge bracht voor Ruth Adam (40) uit Maldegem een onaangename verrassing mee: in haar pot aardbeienconfituur zat namelijk een stuk blauwe tape. “Onvoorstelbaar dat zoiets kan gebeuren”, klinkt het. “We waren niet op de hoogte", reageert Albert Heijn. “We nemen zo’n klachten zeer ernstig: zelfs als een klant een product niet lekker vindt, wordt hij of zij vergoed.”

De bewuste aankoop dateert ondertussen van vorige week zaterdag. Ruth, een 40-jarige vastgoedmakelaar uit het Oost-Vlaamse Maldegem, was net op terugweg van een werkuitstap in de buurt van Brugge. “Het was dus puur toeval dat ik daar winkelde", vertelt ze.

(Lees verder onder de foto)

Het deksel lostte dan ook vorige week al de pot. “We eten al een hele week uit die pot confituur. De (onaangename) verrassing was dan ook groot toen we gisteren het stuk tape aantroffen.”

Ruth uitte gisteren haar ongenoegen op de Facebookpagina van Albert Heijn België, maar kreeg voorlopig geen antwoord. “Het is natuurlijk zaterdag, dus daar heb ik wel begrip voor. De klachtendienst heb ik nog niet gebeld, maar het moest gewoon even van mijn hart: ik vond het zodanig erg dat ik er al uit gegeten had. Mijn klacht kwam bovendien niet op hun startpagina terecht, maar onder het tabblad ‘Community’, ergens verdoken op de Facebookpagina.”

Alle klachten worden aandachtig behandeld

Aangezien de klachtendienst niet is gecontacteerd, waren ze bij Albert Heijn niet op de hoogte van het incident. “Wij willen benadrukken dat we alle klachten van klanten zeer aandachtig bestuderen, maar we moeten natuurlijk wel op de hoogte worden gebracht", klinkt het. “Niet alleen bij kwaliteitsproblemen, maar zelfs klanten een product niet lekker vinden, worden ze vergoed. Zowel bij onze eigen producten als bij producten die we in onze winkel verkopen. Als ze met de bewuste pot confituur naar de winkel was geweest, hadden we het ter plaatse kunnen oplossen. We zoeken kwaliteitsproblemen altijd tot op het bot uit en communiceren daar op een eerlijke manier met onze klanten over.”