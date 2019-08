Omstreden verkaveling komt er toch: groen licht voor 36 appartementen en 25 assistentiewoningen in Adegem Klacht van Groen over verkeersontwikkeling in de vuilbak Joeri Seymortier

15u25 0 Maldegem De omstreden verkaveling Oaze naast het Witte Huis in Adegem komt er dan toch. Ontwikkelaar Brody krijgt groen licht en kan beginnen aan de ontwikkeling van 36 parkappartementen en 25 erkende assistentiewoningen. Groen Maldegem had klacht ingediend tegen de plannen, maar de vergunning is er nu toch.

Aan de Staatbaan 74 en 76 in Adegem wordt binnenkort gestart met het nieuwbouwproject Oaze. Op de bouwgrond naast het Witte Huis komen drie gebouwen met parkappartementen en erkende assistentiewoningen. Ontwikkelaar Brody voorziet ook een aangelegde park en ondergrondse parkeerplaatsen. Groen Maldegem heeft schrik voor een verkeersinfarct, omdat de nieuwe verkaveling ontsloten wordt via het dorp van Adegem en niet via de N9. Er werd klacht ingediend, maar Groen haalt die slag niet thuis. Brody heeft de vergunningen op zak en kan beginnen aan het project.

“We hadden een eerste infoavond uitgesteld, maar we zijn blij dat we nu toch uit de startblokken kunnen schieten”, zegt Jelle Strijbos van Brody. “Op de bouwgrond naast het Witte Huis worden drie gebouwen zorgvuldig ingepland in een mooi park. In twee van die drie gebouwen huizen 36 gezinnen in comfortabele appartementen. Het derde gebouw met 25 erkende assistentiewoningen wordt de thuis van actieve senioren. Er wordt ook voldoende ondergrondse parking voorzien in het project.”

Bevolkingsgroei

Maldegem en Adegem hebben nood aan nieuwe plaatsen om te wonen. “In 2017 telde Maldegem 23.550 inwoners”, weet Strijbos. “De afgelopen twaalf jaar was er een bevolkingsaangroei van zeven procent. De Adegemenaar is taai, want 1.548 inwoners hebben de gezegende leeftijd van 80 jaar overschreden. Met de snelle bevolkingsaangroei van Adegem en Maldegem stijgt ook de vraag naar kwalitatieve woonsten. Nieuwbouw gezinsappartementen en erkende assistentiewoningen, of serviceflats in de volksmond, zijn hierop het gepaste antwoord. Op 200 meter van het dorpscentrum is dat een ideale locatie.”

Lancering

Geïnteresseerden in een appartement of in een assistentiewoning kunnen op dinsdag 27 augustus vanaf 19 uur terecht in Gasthof Saint-Marie, Gentse Steenweg 140 in Maldegem. Een notaris geeft juridische advies over de aankoop van vastgoed en successieplanning. De zorgmakelaar van CM legt uit wat erkende assistentiewoningen precies zijn, en van welke diensten bewoners gebruik kunnen maken. Architectenbureau Dedalus geeft toelichting bij de architectuur van project Oaze en toekomstige buren kunnen elkaar ontmoeten tijdens een receptie. Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht.

Het lanceringsweekend vindt plaats op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september, telkens van 11 tot 15 uur, op de locatie zelf: Staatsbaan 74-76 in Adegem.

Info: www.brody.be/oaze.