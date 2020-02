Omstreden verhuis Ukkie-Pukkie gaat niet door: vereniging kunnen in Zandakkers blijven Joeri Seymortier

14 februari 2020

14u22 0 Maldegem De omstreden verhuis van kinderopvang Ukkie-Pukkie in Adegem naar de lokalen in de Zandakkers gaat niet door. Er komt een oplossing op de huidige locatie, en zo kunnen alle verenigingen in de lokalen van de Zandakkers blijven.

Het schepencollege van Maldegem besliste dat kinderopvang Ukkie-Pukkie in Adegem na de grote vakantie zou verhuizen. Dat zou gebeuren naar de lokalen in de Zandakkers waar de buitenschoolse opvang huist. Daardoor moest onder andere de fanfare van Adegem op zoek naar nieuwe lokalen, en dat zorgde voor heel wat onrust. Maar de verhuis gaat niet door. “Het college kiest nu voor een snellere oplossing waarbij Ukkie-Pukkie Adegem in hetzelfde gebouw blijft, maar waarbij de bovenverdieping wordt afgesloten”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Naast het huidige gebouw zullen twee woonunits geplaatst worden. Op die manier kunnen we binnen de drie maanden voor een oplossing zorgen. In het huidige gebouw van Ukkie-Pukkie zal enkel de benedenverdieping gebruikt worden, aangevuld met twee woonunits die aansluiten op de speelkoer. Er wordt een sas gebouwd waardoor het huidige gebouw en de woonunits met elkaar verbonden worden en de ingang dezelfde blijft. De woonunits worden ingericht tot comfortabele verblijfruimtes, en voldoen aan alle externe en interne veiligheidsvoorschriften. Een snelle en veilige oplossing.”

CD&V Maldegem had geprotesteerd tegen de verhuisplannen. “Nu kunnen ook de fanfare, KLJ, IBO, het buurtcomité en mogelijks ook de speelpleinwerking op hun bestaande locatie aan de Zandakkers gehouden worden”, zegt Annelies Lammertyn (CD&V). “Jammer van de onrust, maar wij zijn nu toch blij met de beslissing van de gemeente.”

