Obus gevonden in Maldegem Jeffrey Dujardin

21 augustus 2019

In de Appelboom in Maldegem werd maandag een obus gevonden uit de Tweede Wereldoorlog met kaliber 10,5. Gezien het explosief te onstabiel was en slechts beperkt mocht vervoerd worden, werd beslist een veilige locatie te zoeken om deze te laten exploderen. Hij werd meegenomen door DOVO en werd dinsdagochtend in Waaktdijk, Middelburg, tot ontploffing gebracht.