Nood aan een babbel? Hulp nodig? Bezorgd? Of vraag over corona? Maldegem start telefoondienst ‘Bezorgd’ Joeri Seymortier

22 maart 2020

14u13 0 Maldegem Na de boodschappendienst ‘Broodnodig’ start de gemeente Maldegem vanaf maandag 23 maart de telefoondienst ‘Bezorgd’ op.

De telefoondienst is er voor iedereen die behoefte heeft aan een babbeltje, voor iedereen die zich zorgen maakt, hulp nodig heeft of vragen heeft over corona. “De Coronacrisis treft ons allen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Veel Maldegemnaars zitten met vragen en twijfels. Eenzaamheid dreigt. Heb je vragen over het coronavirus? Maak je je zorgen? Heb je nood aan een babbeltje of heb je hulp nodig? Of en je iemand waarover je zorgen maakt? Vanaf maandag kan je elke weekdag bellen of mailen naar ons.”

Zelf gaat de gemeente Maldegem de komende dagen alle 80-plussers opbellen. “Voor een babbel, of een geruststellend woord. Bezorgdheden en vragen worden genoteerd en beantwoord. Ook andere Maldegemnaars waarvan we weten dat ze een opbeurend woord en wat hulp kunnen gebruiken worden gebeld”, zegt de burgemeester nog.

De lijn ‘Bezorgd’ kan je gratis bellen op 0800/965.24 of stel je vraag via bezorgd@maldegem.be.