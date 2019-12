Nog even tanden bijten: N9 Maldegem vanaf 20 december weer in beide richtingen open Joeri Seymortier

02 december 2019

17u31 10 Maldegem De ingrijpende werken op de N9 in Maldegem moeten op vrijdag 20 december klaar zijn, en dan kan het verkeer weer in beide richtingen over de drukke weg.

Het is nog even op de tanden bijten, maar voor de feestdagen moet de verkeersellende op en rond de N9 in Maldegem achter de rug zijn. Sinds 6 augustus zijn er werken op de N9 en is er enkel eenrichtingsverkeer mogelijk. Er wordt gewerkt in een zone van meer dan twee kilometer, tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en zijstraat Brielwegel. Al maanden kan je enkel in de richting van de Rotonde Martens rijden, maar vanop die rotonde kan je de N9 niet op richting Eeklo of Brugge.

“We hebben overleg gehad met de aannemer, en de werken moeten ten laatste op vrijdag 20 december afgerond zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Jason Van Landschoot (Open Vld). “Vanaf dan zal verkeer op de N9 in Maldegem weer in beide rijrichtingen mogelijk zijn. Het nieuwe wegdek is aangelegd, en er werd al belijning aangebracht. Maar de aannemer werkt de komende weken nog verder op de opritten. Er moeten constant kranen aan en af rijden, en daarom is het nu nog te gevaarlijk om de N9 al weer open te stellen. Maar voor de feestdagen is alles achter de rug. Goed nieuws voor de handelaars daar in de buurt.”

Begin volgend jaar zullen de fietspaden langs de N9 nog een rode kleur krijgen, zodat ze meer zouden opvallen. Dat kan nu niet omdat het daarvoor warmer moet zijn.