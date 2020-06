Nieuwe vuilkar in straatbeeld Maldegem: milieuvriendelijk, een pak stiller, en met dodehoekcamera Joeri Seymortier

24 juni 2020

12u23 2 Maldegem Het huisvuil in Maldegem wordt voortaan opgehaald met een nieuwe huisvuilwagen, die een pak milieuvriendelijker is.

Maldegem zorgt als enige in het Meetjesland met een eigen huisvuilwagen voor de ophaling van huisvuil. De oude vuilkar dateerde van 2008 en was aan vervanging toe. “Onze oude huisvuilwagen was een dieselvoertuig uit 2008”, zeggen de schepenen Jason Van Landschoot (CD&V) en Rudi De Smet (N-VA). “Die oude wagen wordt nu vervangen door een milieuvriendelijk alternatief op aardgas of CNG. Een wagen op aardgas stoot ruim 80 procent minder fijn stof uit dan een dieselvoertuig. De nieuwe wagen heeft een stille motor, zodat er minder geluidsoverlast is tijdens de ophaling van huisvuil. Een ingebouwde dodehoekcamera zorgt voor meer veiligheid op de weg.”