Nieuwe voorzitter voor N-VA Maldegem: Cédric De Smet neemt na 8 jaar over van Lieven Bauwens Joeri Seymortier

25 augustus 2020

11u56 6 Maldegem Cédric De Smet wordt de nieuwe voorzitter van N-VA Maldegem. Hij neemt de taak na acht jaar over van Lieven Bauwens.

Lieven Bauwens heeft zijn N-VA in de bestuursmeerderheid van Maldegem gekregen, en geeft de fakkel nu door. “Nu is het tijd voor iemand anders”, zegt Lieven Bauwens. “Ik ben ook zaakvoerder van de E-Crane bedrijvengroep, en zeker in coronatijden vraagt dit nu al mijn tijd. Voor N-VA Maldegem is het tijd voor een jong politiek talent als Cédric De Smet. Mijn steun aan de afdeling en de nieuwe voorzitter blijft ongewijzigd en onvoorwaardelijk.”

Nieuwe voorzitter Cédric De Smet is leerkracht, gehuwd en papa van Amélie (3) en Axelle (6). “Ik kijk met veel respect naar wat onze partij tot nu bereikt heeft”, zegt Cédric De Smet. “Dit is het goede moment om de balans op te maken en vernieuwende wegen in te slaan. Ik zal er op toezien dat onze programmapunten zo veel mogelijk verwezenlijkt worden. Het is mijn vurigste wens om alle bestuursleden te motiveren om mee te schrijven aan ons nieuw verhaal.”