Nieuwe topman bij Verstraete IML: Peter Grugeon neemt over van familie Verstraete Joeri Seymortier

02 september 2020

11u33 0 Maldegem Peter Grugeon (45) is de nieuwe managing director van Verstraete IML in Maldegem. Voor het eerst gaat die functie niet naar iemand van de familie Verstraete.

Sinds de oprichting van Verstraete IML in 1974, toen nog in Ursel bij Aalter, is de bedrijfsvoering in handen van de familie Verstraete. In 2017 werd het bedrijf onderdeel van Multi-Color Corporation. Dit bracht heel wat nieuwe marktopportuniteiten, uitdagingen en samenwerkingsverbanden met zich mee. Nu het bedrijf op de rails is gezet binnen MCC, vinden managing directors Koen en Griet Verstraete de tijd rijp om de fakkel door te geven. Zij zijn de kinderen van stichter Geert Verstraete die vorig jaar overleed.

“We dragen de algemene leiding van het bedrijf trots over aan Peter Grugeon”, zegt Koen Verstraete. “Zoals bij veel van de beslissingen die we de afgelopen jaren namen, hebben we niet alleen voor Peter gekozen op basis van rede, maar ook ‘vanuit de buik’. Naast zijn brede ervaring en overtuigende referenties, heeft hij de energie en gedrevenheid die echt bij ons bedrijf passen. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is, op het juiste moment.”