Nieuwe Facebookpagina zet Maldegems dialect in de kijker: Goedsemoeds babbelen Joeri Seymortier

21 februari 2020

11u03 0 Maldegem De nieuwe Facebookpagina ‘Goedsemoeds babbelen’ zet het dialect van Maldegem in de kijker. Er zijn ondertussen al 550 leden.

Maar van waar komt de term ‘goedsemoeds’? “Het mooie dialectwoord wordt gebruikt voor ‘met opzet’ en dekt de lading van het ‘Genootschap ter bevordering der Maldegemse dialecten’”, zegt Sabine Croquet. “Het is de bedoeling om ‘goedsemoeds’ de dialecten van Groot-Maldegem in ere te houden. In goedsemoeds zitten verder twee AN-woorden die het een positieve weerklank geven: ‘goed’ en ‘moed’. Je moet er wel wat moed voor hebben om het voor het dialect op te nemen in de tussentaalsamenleving van vandaag. Goedsemoeds is een woord dat, behalve in Maldegem-centrum, ook in Kleit en Adegem, Donk en Middelburg aanwezig is.”