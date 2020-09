Natuurpunt krijgt stek in Wereldwinkel Maldegem (en viert dat op kermiszaterdag) Joeri Seymortier

17 september 2020

Maldegem Natuurpunt krijgt een vaste stek in de Oxfam Wereldwinkel in Maldegem. Op kermiszaterdag 19 september wordt dat gevierd.

Oxfam Wereldwinkel Maldegem is verhuisd naar de Marktstraat, en maakt in het nieuwe pand plaats voor Natuurpunt. In de speciale hoek vind je alles voor de kleine avonturier zoals vergrootglazen, survivalgidsen en zoekkaarten. Ook producten als nestkasten en vogelvoeder worden er aangeboden. De Wereldwinkel heeft zelf ook een pak nieuwe producten, en lanceert een nieuwe webwinkel.

Al die nieuwigheden worden gevierd op kermiszaterdag 19 september. Het event start met een wandeling in Reesinghe, in bubbels van tien, en begeleid door een natuurgids. Aansluitend komen de deelnemers naar de Wereldwinkel voor de opening van de Natuurpunt corner en een kennismaking met de andere nieuwe producten. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is vereist. Laat weten of je om 14, 15 of 16 uur wil wandelen op owwmaldegem@gmail.com.