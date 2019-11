Na vertrek gemeente Maldegem: Meetjeslands cultuuroverleg Comeet wil doorstart maken Joeri Seymortier

25 november 2019

19u09 0 Maldegem Het Meetjeslands cultuuroverleg Comeet wil een doorstart maken, nadat de gemeente Maldegem uit de vereniging stapt.

Comeet is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten van het Meetjesland, op vlak van cultuur. Maldegem heeft beslist om niet meer te betalen, omdat er volgens de nieuwe bestuursploeg te weinig return is. “We hebben alles juridisch onderzocht, en er is een doorstart van Comeet mogelijk met dezelfde personeelsploeg”, zegt Eekloos cultuurschepen Isaura Calsyn (Groen). “De bijdrage voor de gemeenten die aangesloten blijven zal zelfs niet verhogen. Voor onze stad Eeklo blijft dat 70 eurocent per inwoner.”

Meetjesman, de Meetjeslandse jeugddienst, maakt geen doorstart. Daar wordt gekozen voor een complete ontbinding op 31 december en de opstart van een nieuwe projectvereniging vanaf 1 januari 2020.