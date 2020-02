Na verhuis kinderopvang naar Zandakkers: fanfare Adegem op straat Joeri Seymortier

04 februari 2020

09u14 0 Maldegem De fanfare van Adegem is het grootste slachtoffer van de verhuis van de kinderopvang naar de lokalen in de Zandakkers. De muzikanten staan op straat.

De gemeente Maldegem schuift met de kinderopvang in Adegem. Kinderopvang Ukkie-Pukkie in Adegem verhuist naar de site van de buitenschoolse kinderopvang (IBO) De Zandloper in de Zandakkers. De IBO en Ukkie-Pukkie komen in hetzelfde gebouw. Maar dat wil zeggen dat de verenigingen die vandaag de gebouwen van de Zandakkers gebruiken, moeten schuiven. De fanfare blijkt vandaag het grootste slachtoffer.

“De fanfare zal inderdaad moeten verhuizen naar een goed alternatief”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Wij gaan als gemeente zeker meezoeken naar een nieuw onderkomen voor de fanfare. Het kan niet anders. Ukkie-Pukkie wordt ondergebracht op het gelijkvloers in het gebouw op de Zandakkers. De IBO verhuist naar de lokalen op de eerste verdieping. De hele verhuis wil inderdaad zeggen dat de bovenverdiepingen niet meer gebruikt kunnen worden door de verenigingen. KLJ Adegem kan in ieder geval wel haar lokalen behouden. Voor de speelpleinwerking in de vakantiemaanden, zijn er ook mogelijkheden op de site van Den Hoogen Pad.”

“Ontgoocheld”

Bestuursleden van de fanfare Adegem kwamen luisteren naar de gemeenteraad, maar dropen ontgoocheld af. “We horen dat de gemeente mee gaat zoeken naar een oplossing, maar zo gemakkelijk zal dat niet zijn. Het was beter geweest om op voorhand met de verenigingen te praten. We hebben totaal geen inspraak gekregen. Een jammere zaak”, klonk het.

Buurtcomité

Ook het buurtcomité Zandakkers heeft schrik. Ook zij gebruiken regelmatig lokalen in de Zandakkers onder andere voor hun buurtfeest. Maar het is onduidelijk of dat nog zal kunnen. Het buurtcomité hoopt snel met het gemeentebestuur in overleg te kunnen gaan. “De timing van de hele verhuisoperatie staat nog niet vast. Onze diensten zijn alles aan het voorbereiden”, zegt schepen Maenhout nog.

