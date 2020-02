Na uitverkocht concert in Eeklo: Erik en Sanne geven extra concert ’30 jaar Veel te Mooi’ in Adegem Joeri Seymortier

11 februari 2020

08u07 0 Maldegem Erik en Sanne geven een extra concert in het Meetjesland, in het kader van hun jubileumtour ’30 jaar Veel te Mooi’. Dat is op 3 mei in Adegem.

Afgelopen weekend stonden Erik en Sanne voor een uitverkochte De Herbakker in Eeklo, op uitnodiging van de vzw Sterrenparade. Omdat er veel vraag was naar extra tickets, komt er een extra concert in Den Hoogen Pad in Adegem. Dat gebeurt op zondag 3 mei. “Erik en Sanne zijn duidelijk heel geliefd in het Meetjesland”, zeggen Stefan en Nicolas van Sterrenparade. “Door de blijvende vraag naar tickets zorgen we voor een extra concert in het Meetjesland. Op zondag 3 mei om 15 uur staan Erik en Sanne in het cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem. Ook dochter Maartje Van Neygen zingt mee. Dit concert is meteen ook het allerlaatste van hun jubileumtournee ‘30 jaar Veel te Mooi.”

Tickets zijn verkrijgbaar via www.vzwsterrenparade.be of 09/336.42.51.