Na nieuws overname: personeel kinderopvang Maldegem ‘staakt’ elke ochtend van 7 tot 9 uur Joeri Seymortier

16 juni 2020

15u40 5 Maldegem Het personeel van de kinderopvang Ukkie-Pukkie in Maldegem gaat tot eind volgende week elke ochtend pas om 9 uur beginnen werken in plaats van om 7 uur.

Het nieuws dat Maldegem de drie vestigingen van Ukkie-Pukkie in Maldegem-centrum, Kleit en Adegem wil verkopen aan een private speler, kon je hier al lezen. Het personeel en de vakbonden reageren woedend, en plannen acties. “De kinderopvang is te duur voor Maldegem, maar prestigeprojecten zoals de bouw van een ondergrondse parking in het centrum worden wel doorgevoerd”, zegt Peter Wieme van het ACV. “Een private overnemer wil alleen maar winst maken, en dat zal iedereen voelen. De kwaliteit en betaalbaarheid van de kinderopvang is in gevaar. Het personeel gaat opnieuw aan het werk, maar er is ook een actieplan. Zeker al tot vrijdag 26 maart starten we maar om 9 uur in plaats van om 7 uur. We hopen op begrip, want wij zijn heel bezorgd over de toekomst”, zegt Wieme nog.