Na 2,5 jaar sluiting: eindelijk weer pintje in cafetaria zwembad Maldegem Joeri Seymortier

17 november 2019

11u36 2 Maldegem De zwemmers in het Sint-Annazwembad in Maldegem kunnen na het zwemmen eindelijk weer genieten van een frisse pint of een verwarmende koffie.

Zowat 2,5 jaar bleef het cafetaria van het zwembad dicht, maar zondag 17 november stond de grote heropening gepland. “Nadat de concessie afliep zijn we op de privémarkt op zoek gegaan naar nieuwe uitbaters, maar dat lukte maar niet”, zegt Geert De Roo van het autonoom gemeentebedrijf, dat het zwembad in Maldegem beheert. “We hebben beslist dat het cafetaria niet langer gesloten kan blijven, en baten het vanaf nu uit met eigen personeel. Het cafetaria moet echt weer het aantrekkingspunt van ons zwembad worden. Het kon niet dat ouders die hun kinderen naar de zwemles brachten, niet in het cafetaria konden.”

De gemeente Maldegem wil het zwembad ook weer meer promoten. In het voorjaar werd al beslist om de verplichte badmuts af te schaffen. “We denken aan ontbijtzwemmen, of verjaardagsfeestjes in het zwembad en het cafetaria. We gaan ook thema-avonden organiseren, zoals het discozwemmen van vroeger. We hebben de diensten ook opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we het Sint-Annapark bij het zwembad kunnen betrekken. Waarom daar in de zomer geen ligweide maken?”, vraagt Geert De Roo zich luidop af.

Het cafetaria is gesloten op maandag. Op dinsdag, donderdag en vrijdag open van 16 tot 21.30 uur. Op woensdag open van 13 tot 21.30 uur, op zaterdag van 12.30 tot 18 uur, en op zondag van 9 tot 12 uur. Tijdens de vakanties worden de openingsuren uitgebreid.