Mondmaskers op straat in Maldegem? “Enkel verplicht in de ‘horecastraat’ in het weekend” Joeri Seymortier

24 juli 2020

16u25 10 Maldegem Maldegem voert geen algemene mondmaskerverplichting in. Mondmaskers moeten wel gedragen worden in de zogenaamde horecastraat.

In Eeklo komt er een verplichting om een mondmasker te dragen, in de zone van het betalend parkeren in het centrum. Maldegem wil zo ver niet gaan, en gaat enkel voor het verplicht dragen van een mondmasker in de zogenaamde horecastraat. “Dat is het deel van de Marktstraat vanaf café De Filosoof tot aan De Gouden Leeuw”, verduidelijkt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Er is een horecastraat die autovrij gemaakt wordt voor extra terrassen, op vrijdag en zaterdag van 18 uur tot 1 uur ’s nachts, en op zondag van 16 tot 22 uur. Op die momenten komt er dus een mondmaskerplicht in dat deel van de Marktstraat.”

Gisteren kondigde burgemeester Van Hulle al aan dat er in zijn gemeente strengere regels komen op het naleven van de regels in de horeca. Er zullen extra ploegen de baan opgestuurd worden.