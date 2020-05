Minister Weyts reageert op boze schooldirecteur: “Besef heel goed dat dit op praktisch gebied huzarenstuk blijft” Joeri Seymortier

25 mei 2020

18u33 24 Maldegem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert op de Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert op de open brief van de schooldirecteur uit Kleit bij Maldegem. Hij zegt het maximaal mogelijke te doen.

Directeur Stefanie Van den Bussche van De Kleiheuvel in Kleit bij Maldegem schreef een open brief naar Vlaams minister Weyts. Ze is het beu dat de richtlijnen constant veranderen, dat de directies alle nieuwigheden eerst in de pers moeten lezen, en dat de schoolplannen constant bijgestuurd moeten worden. Nadat haar oproep op HLN.be verscheen, reageert de minister. “We willen zoveel mogelijk leerlingen terug naar school halen”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Dat moet veilig én doenbaar zijn. We hebben de voorschriften al op een paar belangrijke punten kunnen aanpassen, om het doenbaar te houden voor de scholen. Maar ik besef heel goed dat de heropening van de scholen op praktisch gebied nog altijd een huzarenstuk blijft. Zo is de vier vierkante meter per leerling voor sommige scholen een groot struikelblok. Samen met de GEES en mijn collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap bekijk ik of we ook op dat punt niet enige versoepeling kunnen krijgen. We doen het maximaal mogelijke om het maximaal veilig en maximaal mogelijk te houden”, zegt minister Weyts nog.